Un colloque anti-israélien à la Knesset!

Lorsqu’on croit avoir tout vu, on constate généralement que ce n’est pas le cas. Le président de la Knesset Yuli Edelstein a demandé au directeur-général de la Knesset de convoquer une réunion d’urgence suite à l’annonce de la tenue d’un colloque anti-israélien dans l’enceinte du parlement. Il s’agit d’un colloque organisé par des députés arabes et d’extrême gauche sur le thème non équivoque “Enfants sous occupation”.

Yuli Edelstein accuse les organisateurs d’avoir contourné le règlement de la Knesset concernant l’organisation de colloques: “Les députés de toutes les formations qui veulent organiser des événements dans l’enceinte du parlement doivent obtenir au préalable l’accord de la direction de la Knesset”, rappelle un communiqué du président. Yuli Edelstein dénonce également la tromperie qui consiste à organiser des événements subversifs sous couvert de rencontres entre personnes de bonne foi. “Occupez-vous d’abord des enfants israéliens en difficulté”, a également dit Yuli Edelstein aux organisateurs.

Parmi les initiateurs se trouvent les députés Mikhal Rozhin (Meretz), Ayman Oudeh et Dov Hanin (Liste arabe unifiée) mais aussi Ksenia Svetlova (Camp Sioniste). Parmi les organisations qui ont répondu présent, on trouvera entre autres et tout naturellement B’Tselem, Shovrim Shetika, Combattants pour la Paix ou encore Médecins pour les droits de l’homme.

Selon les affiches d’invitation ce colloque entend traiter “des différents aspects de la vie des enfants arabes palestiniens sous occupation israélienne, comme la pauvreté, les limitations de mouvement, le manque d’électricité et d’eau, les conséquences du blocus, les lois discriminatoires, les arrestations arbitraires et les manques de moyens dans l’éducation”!!! Le texte qui suit dans l’invitation se passe de commentaires: “Cinquante-et-un ans d’occupation ont laissé une génération entière d’enfants sans avenir. Le gouvernement israélien a diffusé un écran de fumée sur les conséquences directes de l’occupation sur la population civile de la Rive occidentale, de la partie orientale de Jérusalem et de la bande de Gaza. Les enfants des deux côtés n’ont pas choisi de naître dans une réalité aussi sanglante et la seule solution pour leur assurer un avenir meilleur est un dialogue qui mettra fin à l’occupation”!

L’annonce de ce colloque a également été vivement dénoncée par Yaïr Lapid, surtout concernant la collaboration de la travailliste Ksenia Svetlova: “Il s’agit d’un véritable cadeau à nos ennemis! Le Camp Sioniste a complètement disjoncté et s’est rallié à la Liste arabe unifiée et au BDS!”

On ne sait pas encore quelle sera la suite de cette affaire et si la direction de la Knesset permettra à ce colloque de propagande anti-israélienne de se tenir dans l’enceinte de parlement israélien, ce qui serait ue comble.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90