Un Arabe d’Abu Gosh écoeuré écrit une lettre à Yehonatan Gefen

Comme c’est souvent le cas, ce sont des non-juifs qui viennent rappeler certaines vérités à des Juifs qui se sont égarés.

Issam Othman, Arabe musulman d’Abou Gosh, a perdu son fils Youssef hy”d (25) lors de l’attentat à l’entrée de Har Adar au mois de septembre dernier. Sa douleur a encore été renforcée par les propos scandaleux et répétés de Yehonathan Gefen et notamment l’expression de sa compréhension envers les terroristes.

Dans une courte vidéo, filmée près de la tombe de son fils, le père brisé rappelle à l’artiste de gauche que son fils est mort en protégeant des Juifs et lui demande “s’il a réellement un coeur?”. “Vous encouragez une terroriste telle qu’Ahed Tamimi avec des propos stupides qui encouragent le martyre!”, dit-il notamment. Il poursuit; “Vous ne comprenez rien du tout au conflit israélo-arabe. Essayez-donc, ne serait-ce qu’un seul jour, de ressentir ce que nous ressentons, qu’il nous manque désormais un fils à cause de l’incitation à la violence et des attentats commis par les terroristes. Et si vous dites si bien les comprendre et comprendre leur problème, alors faites vos valises et fichez le camp de ce pays. Parce qu’eux ne croient pas que vous ayez le moindre droit d’habiter ici. Il n’y aura pas de paix. Vous vous faites des illusions, réfléchissez bien à cela”.

Par ailleurs, l’organisation juridique ‘Honenou, qui suit les trois familles endeuillées de l’attentat de Har Adar a demandé la création d’une commission chargée de voir pourquoi la dépouille du terroriste a été restituée à sa famille en violation des directives du gouvernement.

