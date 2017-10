Ultra moelleux aux pommes TchicTchac by Joanne Labadjone

INGRÉDIENTS :

4 œufs

1 verre et demi de sucre en poudre

3/4 verre d’huile

Un demi-verre de jus d’orange ou lait de soja ou lait d’amande

2 cuillères à soupe de rhum

Extrait de vanille

Extrait d’amande amère

2 verres de farine

2 verres de poudre d’amande

Un sachet de levure chimique

2 ou 3 pommes

Préparation:

Dans un grand bol mettre les œufs entiers et le sucre et mélanger afin que cela blanchisse et que cela double de volume.

Ajouter l’huile un demi-verre de lait de soja ou jus d’orange, les deux cuillères à soupe de rhum, de l’extrait de vanille et de l’extrait d’amande amère. Et mélanger à nouveau.

Incorporer la farine, la poudre d’amandes, et le sachet de levure chimique.

Ajouter enfin les pommes épluchées taillées en morceaux moyens et mélanger de nouveau.

Verser dans un moule graissé, décorer le dessus d’une pomme épluchée puis taillée en fines tranches et de quelques amandes effilées, et cuire environ 30 à 40 minutes au four préalablement préchauffé à 180 degrés (tester en plantant au centre du gâteau un long pic en bois qui doit ressortir sec).

NB :

– les verres utilisés ont une contenance de 20 cl (type verres jetables)

– ces quantités correspondent à un moule 26 cm de diamètre

Bonne dégustation !!!