Ultimatum de l’Autorité Palestinienne au Hamas

Dans l’interminable feuilleton « Je t’aime, moi non plus » entre l’AP et le Hamas, la tendance est une nouvelle fois à la crise. Le chef du cabinet de l’Autorité Palestinienne Rami Hamdallah a adressé un ultimatum à la nouvelle direction du Hamas: si celle-ci ne consent pas à la tenue d’élections municipales à la date déjà fixée, elles ne se tiendront qu’en Judée-Samarie et seront reportées dans la bande de Gaza. Rami Hamdallah a donné une semaine au Hamas pour lui fournir sa réponse.

Reprenant les paroles du chef terroriste Mahmoud Abbas, le chef de cabinet de l’AP a précisé que « la bande de Gaza fait partie intégrante de la patrie palestinienne » et « qu’il n’y aura ni Etat palestinien sans Gaza ni Etat palestinien uniquement à Gaza ».

L’Autorité Palestinienne accorde une très grande importance à la tenue de ces élections dans les deux territoires simultanément, car elle veut montrer qu’elle les contrôle tous deux lorsqu’elle demande à la communauté internationale de reconnaître « l’Etat de Palestine ».

Ces élections municipales devaient déjà se tenir au mois d’octobre dernier mais avaient été reportées par Mahmoud Abbas.

Photo Abed Rahim Khatib / Flash 90