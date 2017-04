Ultimatum de Binyamin Netanyahou au chef de la diplomatie allemande

Selon la chaîne Aroutz 2, le Premier ministre Binyamin Netanyahou a lancé un ultimatum au ministre allemand des Affaires étrangères Sigmar Gabriel, en tournée au Proche-Orient et actuellement en Israël. Ayant appris que le chef de la diplomatie allemande a l’intention de rencontrer des représentants d’organisations anti-israéliennes telles que B’Tselem ou Shovrim Shetika, il lui a fait passer le message suivant: « Vous devez choisir. Soit rencontrer ces représentants, soit me rencontrer moi ». L’actuel ministre allemand est issu du parti social-démocrate SPD et s’est à plusieurs reprises contre la politique israélienne, la qualifiant même « d’apartheid ».

L’attitude de Sigmar Gabriel depuis son arrivée en Israël résume le paradoxe de ceux qui d’un côté dénoncent l’antisémitisme et de l’autre encouragent ceux qui l’alimentent aujourd’hui sur la scène internationale: il a eu des mots très émouvants à propos de Yom Hashoah, rappelant la responsabilité allemande et l’obligation de travailler contre l’antisémitisme et de l’autre il désire rencontrer des organisations qui alimentent l’antisémitisme actuel et le BDS.

Photo Wikimedia