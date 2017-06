UEFA : Haifa candidate pour accueillir la La Supercoupe d’Europe 2019 !

Haifa fait partie des sept villes candidates à l’organisation de l’édition 2019 de la Supercoupe d’Europe. L’UEFA a attribué l’organisation de ce duel entre le vainqueur de la Ligue des Champions et celui de la Ligue Europa à des « petits » stades depuis 2012 et le choix d’en faire un rendez-vous itinérant……Détails……..

Haifa fait partie des sept candidats à l’organisation de la Supercoupe d’Europe, comme l’a annoncé l’UEFA ce mercredi. La Ville Israelienne doit faire face à la concurrence de Tirana (Albanie), Toulouse (France), Astana (Kazakhstan), Belfast (Irlande du Nord), Gdansk (Pologne) et Istanbul (Turquie).

Ces candidatures entrent dans le cadre établi par la Confédération européenne, dans des stades à la capacité moyenne, depuis qu’elle a décidé de faire de ce duel annuel entre le vainqueur de la Ligue des Champions et celui de la Ligue Europa un rendez-vous itinérant.

En effet, depuis 2013, la Supercoupe d’Europe s’est déroulée successivement à Prague, à Cardiff (dans le petit Cardiff City Stadium par rapport au Millennium Stadium), à Tbilissi et à Trondheim.

Les deux prochaines éditions se tiendront, elles, à Skopje puis à Tallinn. Monaco avait accueilli toutes les Supercoupes d’Europe entre 1998 et 2012, le match se tenant en confrontation aller-retour auparavant.

L’UEFA a également annoncé les candidats à l’organisation des finales de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa 2019.

Pour la première, Bakou, qui accueillera quatre matchs dont un quart de finale de l’Euro 2020 dans son Stade Olympique, et Madrid, dans le flambant neuf Wanda Metropolitano de l’Atlético, ont déposé un dossier. La capitale de l’Azerbaïdjan est aussi sur les rangs pour la Ligue Europa, en concurrence avec le stade Sanchez-Pizjuan de Séville et la Besiktas Arena d’Istanbul.

Pour ce qui est de la Ligue des Champions féminine, elle se déroulera à la Ferencvaros Arena de Budapest ou au Kazakhstan, à l’Astana Arena.

L’UEFA annoncera les stades retenus le 21 septembre prochain.

Source Football 365 / Koide9enisrael