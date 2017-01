UE-Israël: courageuse décision de Miri Reguev

Ce n’est peut-être pas pour rien que Miri Reguev est arrivée en tête des personnalités préférées lors de la dernière Likoudiya. La ministre de la Culture et des Sports n’a pas froid aux yeux ni a langue dans sa poche, et ne craint pas de se dresser pour défendre l’Etat d’Israël et Erets Israël.

Elle vient de faire annuler un vote du gouvernement qui devait avoir lieu dimanche quant à un accord culturel en préparation entre l’Union européenne et Israël. Le motif de son refus est que cet accord exclut les Juifs de Judée et de Samarie. La ministre a demandé au Premier ministre Binyamin Netanyahou de refuser de signer cet accord tant qu’il y aura un boycott de la Judée-Samarie. Miri Reguev a déclaré que son ministère ne prêtera pas la main à un accord qui laisse en-dehors toute la population juive de Judée-Samarie ».

Photo Hadas Parush / Flash 90