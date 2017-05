Tweets antisionistes : l’investiture En Marche de Christian Gérin suspendue en Charente-Maritime

La LICRA (Ligue contre le racisme et l'antisémitisme) a fait savoir aujourd'hui qu'elle demandait au mouvement d'Emmanuel Macron de retirer l'investiture qu'elle avait donnée à Christian Gérin dans la circonscription de Royan-Oléron "du fait de nombreux tweets aux relents douteux" souligne l'association de lutte contre le racisme qui ajoute que leur "connotation antisémite est explicite".

Dufait de nombreux tweets aux relents douteux @gerin17juin va se voir retirer son investiture @enmarchefr aux législatives #Royan #salutaire pic.twitter.com/kk8fyuZRJe — Haziza Frédéric (@frhaz) 12 mai 2017

Sur son compte twitter, Christian Gérin avait notamment dénoncé la présence de politiques parmi lesquels Emmanuel Macron, François Fillon, Benoît Hamon et François Hollande, au dîner annuel au diner du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France.

La LICRA a aussi mis en cause d'autres tweets du journaliste-producteur favorable au mouvement de boycott de produits israéliens BDS et très hostiles à Israël ou au Crif (Conseil représentatif des institutions juives de France). Dans l'un d'eux, il dénonce la politique de l'État d'Israël qu'il accuse de "récupération indécente après l'attentat de Nice".

Après la tuerie de Nice, il faut s'opposer à la récupération indécente par Israël et ses soutiens - https://t.co/sMcEA2VDE1 — Christian Gerin (@gerin17juin) 19 juillet 2016

"Investiture automatiquement et immédiatement suspendue"

En fin d'après-midi, la liste des candidats publiés sur le liste de la République en Marche ne mentionnait plus la candidature de Christian Gérin en Charente-Maritime. "La commission d'éthique d'En Marche! a été saisie par des adhérents du parti à propos de ces tweets, dont nous ignorions évidemment l'existence, ce qui suspend automatiquement et immédiatement son investiture" déclare l'entourage d'Emmanuel Macron. Laurence Haïm, porte-parole d'En Marche annonce également, sur Twitter, que cette investiture est suspendue et la commission d'éthique du mouvement saisie.

Cas Christian Gerin:

La commission d’éthique d'@enmarchefr saisie

Son investiture est suspendue — LAURENCE HAIM (@lauhaim) 12 mai 2017

La République en Marche ne compte plus désormais que quatre candidats en Charente-Maritime. Christian Gerin, 62 ans, producteur d'émissions aussi célèbres que "Faites entrer l'accusé" et "Le Magazine de la santé", figurait jeudi dans la liste communiquée à la presse des 428 candidats investis sous les couleurs de La République en Marche!.