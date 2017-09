Tuvia Tannenbaum: « L’extrême gauche allemande est bien plus antisémite que l’extrême droite »

Le journaliste américano-israélien Tuvia Tannenbaum travaille depuis des années pour le quotidien allemand « Die Zeit » et il est un fin connaisseur de la société allemande. Il a déjà écrit plusieurs ouvrages sur l’Allemagne et notamment sa relation aux Juifs. Sur la chaîne Aroutz 20, il a réagi au résultat des élections législatives et à la percée du parti d’extrême droite Alternative für Deutschland.

Le journaliste a expliqué la montée du parti AFD par le mécontentement de « l’homme de la rue » à la politique migratoire décidée par la chancelière Angela Merkel qui a pris ses décisions sans demander l’avis du Bundestag ni même de son gouvernement. Tuvia Tannenbaum estime même que le score de l’AFD aurait été beaucoup plus important (25% selon lui) si sa porte-parole très charismatique Frauke Petry avait été à la tête du parti.

Dans son dernier livre « Hello, refugees », qui paraît ces jours-ci, Tuvia Tannenbaum a interviewé de très nombreux citoyens allemands sympathisants de l’AFD ainsi que des dirigeants du parti. Il explique que ce que veut l’immense majorité de ces électeurs est un retour de l’Allemagne à ce qu’elle était avant la grande vague d’immigration. « Ce sont des gens qui veulent préserver la culture allemande, qui refusent la globalisation, la société ultra-libérale et qui refusent de croire que le monde est devenu une seule nation homogène ».

Et contrairement aux idées reçues et à l’image véhiculée par les médias, le journaliste réfute l’idée que les électeurs de l’AFD sont des néonazis ou des nostalgique du nazisme. « Leur immense majorité n’est pas du tout antisémite et est même pro-israélienne », assure Tuvi Tannenbaum, qui rappelle que des drapeaux d’Israël flottent parfois lors de manifestations de l’AFD. Tuvia Tannenbaum affirme même: « En Allemagne aujourd’hui, l’extrême gauche est bien plus anti-israélienne voire antisémite que l’extrême droite ».

