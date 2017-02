Des tunnels souterrains du Hezbollah?

Les dernières révélations en provenance de médias libanais ne feront que renforcer les responsables politiques et militaires israéliens dans leur sentiment que le Hezbollah cherche une nouvelle confrontation avec Israël. Israël a adressé plusieurs avertissements au Hezbollah et au gouvernement libanais cette dernière semaine. Ce nouveau développement pourrait correspondre à la relative accalmie sur le front syrien qui permettrait au Hezbollah de se consacrer à nouveau à sa lutte contre Israël.

dans des zones qui sont pourtant interdites d’accès à l’organisation terroriste en vertu de la résolution 1701 du Conseil de sécurité. Les médias citent notamment la construction de points d’observation mais surtout le forage de tunnels souterrains.

Le quotidien Al-Mustaqbal, proche de l’ancien Premier ministre Saed Al-Hariri écrit par exemple: « Le Hezbollah dispose de positions très avancées et secrètes sur la frontière internationale avec Israël, y compris des tunnels souterrains creusés depuis plus de dix ans face aux villages israéliens de Shlomi et Nahariya ».

Un autre quotidien, Al-Sapir, confirme que le Hezbollah travaille jour et nuit le long de la frontière avec Israël … ».

Pour le lieutenant-général (rés.) Yossi Lengotzky, ancien commandant du Département technologique des renseignements militaires et spécialiste reconnu de la lutte contre les tunnels souterrains, le danger des tunnels souterrains à la frontière nord d’Israël n’est pas moins dangereux aujourd’hui que celui des tunnels du Hamas dans le sud »!

Et sur l’argument plusieurs fois avancé quant à la différence de composition du sol dans le nord du pays, qui rendrait presque impossible le forage de tunnels, l’officier répond: « Il faut être réaliste. La Corée du Nord a réussi à creuser des tunnels dans des sols identiques afin de faire introduire des centaines de ses soldats en Corée du Sud alors que là-bas, le sol est en granit dur, donc bien plus solide encore que le sol de la frontière israélo-libanaise. Et il ne faut pas oublier que la Corée du Nord et le Hezbollah entretiennent des relations très étroites ».

L’officier rappelle tout simplement qu’en creusant un seul mètre par jour, le Hezbollah peut obtenir un tunnel souterrain d’un kilomètre en trois ans!Et que l’organisation terroriste chiite a creusé des tunnels souterrains à la frontière entre le Liban et la Syrie!

Photo Ayal Margolin / Flash 90