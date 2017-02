Des tunnels souterrains du Hamas en territoire israélien?

La tension monte à quelques heures de la publication du Rapport du Contrôleur de l’Etat sur l’Opération Tsouk Eitan, et les informations, fuites et suppositions circulent dans tous les sens. La classe politique, l’armée et les médias attendent surtout ce que dira le juge Yossef Shapira sur la question des tunnels souterrains et la manière dont Tsahal et le cabinet politico-sécuritaire ont appréhendé puis géré cette menace.

Tout le monde est d’accord sur le fait que le Hamas ne cesse de se réarmer depuis la fin de l’Opération Tsouk Eitan et notamment dans le domaine des tunnels souterrains. Mais le mystère règne quant à leur nombre et leur état d’achèvement. Tout en gardant l’anonymat des sources en provenance du cabinet restreint croient savoir qu’il y aurait à l’heure actuelle au moins quinze tunnels souterrains offensifs qui ont déjà atteint le territoire israélien.

A l’issue de l’Opération Tsouk Eitan, les chefs militaires et les responsables politiques avaient affirmé que tous les tunnels connus avaient été détruits.

Ces tunnels dont parlent ces sources ont-ils été creusés depuis? Ou bien n’ont-ils pas été détruits lors de l’opération? Ou bien encore cette information est-elle tout simplement vérifiée27?

Photo Porte-parole de Tsahal