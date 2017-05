Tunisie : Un musée du patrimoine juif tunisien va voir le jour

Un comité technique a été créé dans le but d’étudier le projet de lancement d’un musée du patrimoine juif en Tunisie, annoncé il y a déjà un an. Il sera formé par des représentants de l’Université de la Manouba, des juifs tunisiens résidant à l’étranger, la communauté juive vivant en Tunisie et des responsables des ministères du Tourisme et de la Culture.

Lors d’une rencontre culturelle baptisée « Rencontres de Djerba », organisée par la Faculté de la Manouba en collaboration avec l’Institut français de Tunisie, le doyen de la Faculté des lettres, des arts et des humanités de la Manouba, Habib Kazdaghli, a déclaré que la création de ce comité est un un premier pas sur la voie de la consécration de l’idée de créer le musée.

Présent parmi les invités, l’ambassadeur de France en Tunisie, Olivier Poivre d’Arvor a estimé que plusieurs questions culturelles importantes qui font la spécificité de la Tunisie ont été discutées durant cette manifestation.

Concernant l’afflux des touristes français cette année, l’ambassadeur a indiqué qu’entre 550 mille à 600 mille touristes français sont attendus en Tunisie, ajoutant que ce chiffre pourrait atteindre le million de touristes au cours des prochaines années.

Rappelons que la visite annuelle de la synagogue de la Ghriba a pris fin hier, dimanche 14 mai 2017, en présence du Chef du gouvernement Youssef Chahed et de plusieurs ministres.

Source www.webdo.tn