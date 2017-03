Tsouk Eitan: Caroline Glick attaque l’Administration Obama

La journaliste Caroline Glick, du Jerusalem Post, a évoqué le rapport du Contrôleur de l’Etat sur l’Opération Tsouk Eitan, et notamment les questions politiques qui y sont traitées. Avec une certaine naïveté, le rapport reproche notamment « l’absence d’alternatives politiques qui auraient pu éviter la guerre ou son prolongement » comme si le Hamas était un acteur avec lequel il était possible d’arriver à des accords politiques.

Caroline Glick reproche au rapport d’avoir occulté deux éléments essentiels: Tsouk Eitan fut la première guerre livrée par Israël dans laquelle les Etats-Unis ont soutenu la partie adverse et ont voulu forcer Israël à accepter les conditions du Hamas pour un cessez-le-feu. Deuxièmement et en relation avec le point précédent, le rapport oublie de mentionner qu’Israël a remporté une victoire diplomatique contre Washington par le fait que l’Arabie saoudite et l’Egypte se sont rangées aux côtés d’Israël et contre le Hamas lors de ce conflit, en dépit de la volonté de l’Administration Obama.

Il ne faut pas avoir peur de le dire: « Israël a tenu tête aux Etats-Unis de Barack Obama durant l’Opération Tsouk Eitan », souligne la journaliste.

