Tsli’hat Hakineret: Nager pour aider

LPH vous invite à découvrir un projet original d’entraide et de solidarité: Tsli’hat Hakineret.

Le sport au service de la solidarité

Depuis 62 ans, une tradition se perpétue: une compétition de natation a lieu sur le lac de Tibériade, qui se nomme Tsli’hat Hakineret. Rendez-vous populaire attendu, il présente néanmoins le désavantage de ne pas être adapté à tous les publics notamment religieux.

Vivienne Glaser vit dans le Goush Etsion. Elle regarde chaque année avec beaucoup d’envie, cette course se dérouler. En effet, elle aimerait y participer mais l’ambiance ne lui convient pas tout à fait. Outre son amour pour la natation, Vivienne possède une autre caractéristique remarquable: le dévouement dont elle fait preuve à l’égard de son fils handicapé. Elle a créé pour lui un organisme, Sadnat Shilouv, afin qu’il puisse profiter d’une structure adaptée lorsqu’il est arrivé à l’âge adulte, stade auquel très peu de choses existent pour les handicapés.

Comme tout projet, celui-ci a besoin de financement. Vivienne a alors l’idée de s’inspirer d’un concept qui est courant dans le monde anglo-saxon: lier la solidarité à un évènement sportif. Le Tsli’hat Hakineret resurgit: elle décide d’organiser le sien, une course comparable, mais pour sa Sadnat Shilouv. Un évènement uniquement féminin, pas de compétition, une ambiance bonne enfant et pour la bonne cause.

La nage pour toutes

Le Tsli’hat Hakineret de Vivienne se compose de deux parcours: l’un de 1,9km et l’autre de 3,9km. Maithé, l’une des amies de Vivienne et participante à la course nous raconte: »Nous avons à notre disposition des bus qui nous emmènent depuis Jérusalem dans un kibboutz près de Tibériade. Nous dinons au bord du lac et celles qui le souhaitent peuvent même y dormir! L’équipe organisatrice est très minutieuse à la fois dans les consignes de sécurité que dans le déroulement de toute la course ».

Outre le fait qu’il soit uniquement réservée aux femmes, cet évènement est ouvert à toutes, même à celles qui ne sont pas des nageuses chevronnées: »Je ne nage jamais », nous confie Maïthé, »je m’entraine juste à partir de la sortie de Pessah jusqu’à la course. Tous les 300-400 mètres, il y a des portiques avec de l’eau et des dattes, si l’une des participantes ne peut pas finir, on vient la chercher là où elle s’est arrêtée. Chacune selon ses capacités et sans aucun sentiment d’échec ».

Et le cadre ne gâche rien. »L’eau est agréable, la visibilité est incroyable », les participantes sont sous le charme. Ce n’est pas un hasard si elles sont près de 300 à participer et parfois même ce sont trois générations d’une même famille qui s’inscrivent ensemble!

Des ambassadrices

Aucune ne perd de vue la raison qui les réunit: aider la Sadnat Shilouv. Elles doivent préalablement à l’évènement avoir joué le rôle d’ambassadrices en réunissant 2000 shekels de dons. »Ainsi, nous associons des gens du monde entier à notre course et à ce projet. Cela nous incite à nous dépasser encore plus physiquement mais aussi dans notre recueil de dons ».

Pour Maïthé, il s’agit d’un des plus grands moments de sa vie. Elle encourage toutes celles qui seraient tentées à participer à cette nage unique en son genre. Encore un exemple de la grandeur des femmes d’Israël!

Pour plus de renseignements:

www.swim4sadna.org/#/home

Sur FB: Swim4sadna

https://my.israelgives.org/en/campaign/5673

www.sadnat-shiluv.co.il

Guitel Ben-Ishay