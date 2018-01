Tsipi Livni se cherche-t-elle une autre option politique?

Ce n’est un secret pour personne que les relations entre Avi Gabbaï et Tsipi Livni ne sont pas des meilleures. Le président du Camp Sioniste n’oublie pas qu’elle a fortement soutenu Itshak Herzog lors des dernières primaires. De son côté, l’ancienne ministre n’a pas du tout apprécié les premières décisions du nouveau président concernant le parti et notamment son refus d’inclure automatiquement des candidats de Ha-Tenoua, le mouvement créé par Livni, dans la prochaine liste en vue des élections. Par ailleurs, Tsipi Livni a été irritée par la série de déclarations « droitières » d’Avi Gabbaï de ces dernières semaines, notamment celle où il disait qu’il n’est pas nécessaire de démanteler des localités juives dans le cadre d’un accord de paix. Propos inadmissibles pour cette femme qui a grandi dans une maison révisionniste mais et qui totalement viré à gauche.

Ainsi, après le Likoud, Kadima, Ha-tenouah et le Camp Sioniste, Tsipi Livni aurait commencé à effectuer des sondages pour voir quelles seraient ses chances de rester dans la course politique en se présentant dans une nouvelle structure indépendante. « Si Avi Gabbaï me met au pied du mur je n’aurai pas le choix », aurait-elle confié à ses proches. Sûre d’elle (comme elle l’a été avant les résultats des dernières élections…), Tsipi Livni a indiqué qu’elle « bénéficie d’un fort soutien dans la population » et qu’elle « dépasserait sans problème le seuil d’éligibilité »…

Photo Hadas Parush / Flash 90