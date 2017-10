Tsipi Livni refait parler d’elle…

Tsipi Livni, très sûre d’elle avant les dernières élections, s’est fait assez discrète depuis la défaite cuisante du duo qu’elle avait voulu former avec Itshak Herzog. Son avenir au sein du Camp Sioniste est de moins en moins assuré après qu’elle ait soutenu Itshak Herzog lors des primaires travaillistes et que le vainqueur, Avi Gabbaï, lui a fait comprendre qu’elle ne bénéficierait plus des mêmes privilèges qu’auparavant dans la composition de la liste des candidats du Camp Sioniste pour les prochaines les élections.

Mais après les récentes déclarations « droitières » d’Avi Gabbaï concernant la Judée-Samarie et la vallée du Jourdain, Tsipi Livni n’a plus pu se retenir. Celle qui se targue encore d’être issue d’une famille sioniste révisionniste du Leh’i a pris son président de parti à contrepied en déclarant que « les localités de Judée-Samarie ne contribuent aucunement à la sécurité d’Israël »!! Avec mépris, elle a rajouté: « La conception sécuritaire d’Israël est basée aur le principe selon lequel ce sont les soldats qui protègent les citoyens du pays mais pas le contraire, quant on nous dit qu’une famille qui va s’isoler sur une colline abandonnée contribue à la sécurité du pays. Les avant-postes sont la cause principale du mouvement de boycott d’Israël »!!! Concernant la vallée du Jourdain, Avi Gabbaï avait déclaré il y a quelques jours que le présence militaire dans la vallée serait permanente et qu’elle se devait d’être accompagnée de présence de population.

En cela, Tsipi Livni se distance même des pionniers sionistes socialistes qui considéraient que les points de peuplement faisaient partie intégrante de la garantie sécuritaire d’Israël.

Que de chemin parcouru pour cette opportuniste.

Photo Flash 90