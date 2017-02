Tsipi Livni pressentie à un poste élevé à l’ONU?

Le secrétaire-général de l’ONU Antonio Guterres a appelé Tsipi Livni vendredi pour lui proposer d’occuper éventuellement l’une des vice-présidences de l’ONU. Ce serait la première fois qu’une personnalité israélienne obtiendrait un tel poste à l’ONU. Mais le moment choisi pour cette proposition n’est pas dû au hasard. Le nouveau secrétaire-général de l’ONU tente d’échafauder un « deal » afin d’annuler l’opposition américaine à la nomination de Salam Fayyad, ancien chef de cabinet de l’Autorité Palestinienne, au poste de chef de la délégation de l’ONU en Libye.

La nomination de Tsipi Livni serait donc destinée à faire « avaler la pilule Fayyad » aux Américains!

Antonio Guterres et Tsipi Livni se connaissent depuis un certain temps, puisqu’il était Premier ministre du Portugal au temps où Tsipi Livni était ministre des Affaires étrangères, entre 2006 et 2009. Tsipi Livni a d’ailleurs rencontré Antonio Guterres il y a deux semaines à New-York.

L’intéressée reste vague sur cette question et se contente de dire « ne pas avoir reçu de proposition officielle ». Mais il s’agit pour elle d’une option alléchante. Cela lui permettrait de sortir de l’ombre dans laquelle elle est plongée depuis la défaite du Camp Sioniste aux élections ainsi que de l’incertitude quant à son avenir politique en Israël, et de s’adonner à ce qu’elle aime le plus, la scène diplomatique et les forums internationaux.

Mais sa présence à l’ONU ne serait pas forcément une bonne nouvelle pour les intérêts du pays car Israël risquerait de parler à deux voix dans ce forum international. Jusqu’à présent, l’ambassadeur Dany Danon fait un parcours sans faute et défend becs et ongles les intérêts et l’honneur d’Israël face aux nations. L’arrivée de Tsipi Livni, qui n’hésite jamais à critiquer le gouvernement israélien depuis l’étranger, pourrait créer des tensions au sein de la représentation diplomatique israélienne à l’ONU et affaiblir la position d’Israël alors que la période qui vient s’annonce de façon optimiste avec des Etats-Unis qui sont à nouveau pleinement aux côtés de l’Etat juif.

