Tsipi Hotovely emmène des ambassadeurs à Hevron

L’Unesco a été saisie d’une nouvelle demande arabo-palestinienne qui vise à obtenir une résolution sur les « lieux saints » incluant la Vieill ville de Hevron et le Caveau des Patriarches dans le « patromoine historique palestinien »! Afin de convaincre des pays membres de ne pas se prêter à une nouvelle tentative de révisionnisme historique, la vice-ministre des Affaires étrangères Tsipi Hotovely a organisé une visite guidée à Hevron pour une dizaine des ambassadeurs de pays membres de la Commission du Patrimoine de l’Unesco.

La vice-ministre a retracé devant les diplomates l’histoire de Hevron, et le lien antique et premier entre les Hébreux et ce lieu depuis 4.000 ans ainsi que les nombreuses étapes historiques ultérieures entre le peuple juif et cette ville, notamment la période de royauté de David dans la ville et la présence de l’Arche sainte. Tsipi Hotovely a également insisté devant les ambassadeurs sur la tentative méthodique des Arabes palestiniens d’islamiser ou « palestiniser » tous les sites historiques et religieux des Juifs et de réécrire l’Histoire selon leurs besoins.

Au Caveau des Patriarches, la vice-ministre a pu montrer de manière concrète qu’il s’agit du berceau du peuple juif mais aussi qu’Israël et Tsahal assurent la liberté de culte pour les Juifs autant que pour les Musulmans.

Concernant l’allégation de l’Autorité Palestinienne sur « le danger qui menace le Caveau des Patriarches », elle a montré aux ambassadeurs stupéfaits que l’AP avait utilisé des photos prises ailleurs (procédé habituel) afin de tromper la Commission du Patrimoine de l’Unesco. « Il ne faut pas que l’Unesco continue à servir d’instrument à la propagande mensongère de l’AP », leur a dit Tsipi Hotovely.

La plupart des ambassadeurs ont avoué qu’ils en savaient beaucoup plus maintenant et que la réalité sur le terrain n’est pas celle qui est généralement décrite. Mais les pays qu’ils représentent vont-ils voter selon la morale et la vérité ou en fonction d’une « real politik » mue par d’autres intérêts, comme c’est trop souvent le cas?

Le vote doit avoir lieu dimanche lors du congrès de la Commission du Patrimoine de l’Unesco qui aura lieu à Cracovie en Pologne.

Photo Porte-parole du ministère des Affaires étrangères