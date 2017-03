Tsipi Hotoveli fustige Avigdor Lieberman

Après les propos du ministre de la Défense sur des « menaces » en provenance de Washington en cas d’extension de la souveraineté israélienne en Judée-Samarie, Tsipi Hotoveli a réagi avec agacement.

La vice-ministre des Affaires étrangères a déclaré: « Le ministre de la Défense tente de créer une situation qui n’a pas encore lieu avec Washington. Le dialogue politique avec l’Administration Trump n’a même pas encore débuté et la nouvelle équipe n’a pas encore défini clairement sa politique stratégique dans la région. On a bien vu que les nouveaux dirigeants américains sont ouverts à une nouvelle pensée politique et toutes les options sont sur la table. Ces affolements superflus portent atteinte à la marge de manoeuvre d’Israël ».

Photo Nati Shohat / Flash 90