Tsahi Hanegbi attaque violemment Barack Obama

Parmi les membres du Likoud et du gouvernement, c’est sûrement Tsahi Hanegbi qui a dû se sentir le plus trahi par la lâche attitude du président américain Barack Obama. Tsahi Hanegbi a toujours voulu se donner une image de « Likoud modéré et réaliste » en tenant un langage retenu et prudent et évitant des prises de positions extrêmes. C’est donc lui qui attaque aujourd’hui le président américain sortant avec le plus de violence: « Barack Obama s’est aplati devant les Iraniens, il a abandonné les Syriens à leur terrible sort et a planté un couteau dans le dos à Israël ».

« Heureusement que les choses vont changer dans vingt-cinq jours », rajoute le nouveau ministre à la Coopération régionale.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90