Tsahal révèle : le drone iranien portait une charge explosive!

Tsahal a levé la censure sur une information de la plus haute importance: le drone iranien envoyé depuis la Syrie au mois février et qui avait tenté de pénétrer en territoire israélien portait une charge explosive en vue d’un attentat. Un hélicoptère de Tsahal avait abattu ce drone dès son entrée en territoire israélien et les experts militaires avaient entrepris d’en analyer les débris tombés en Israël .

C’est donc la première fois que les Iraniens tentaient de perpétrer un attentat en Israël au moyen d’un tel engin. Ce grave précédent a ainsi justifié la réaction musclée de Tsahal qui avait notamment visé la base T-4 de Tiyas près de Homs où sont fabriqués ces drones et d’où avait été lancé cet appareil en direction d’Israël.

Tsahal précise que le drone avait été repéré à temps et ne constituait pas une menace pour Israël. Mais les Iraniens tentent…

Photo Tsahal