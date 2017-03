Tsahal recrute des cybers guerriers juifs en diaspora

Les Forces de défense israéliennes vont bientôt commencer un nouveau programme de recrutement de jeunes juifs étrangers désirant servir dans les unités Cyber et au sein de la direction informatique de Tsahal. Ce programme de recrutement a été baptisé « Lotam » (guerrier implacable)

Ces derniers jours, l’armée Israélienne a lancé un campagne de recrutement aux Etas-Unis afin d’attirer des recrues potentielles.

En mai, l’armée devrait organiser un premier séminaire d’orientation pour ceux qui auront décidé de participer au programme.

Lors du séminaire, les recrues potentielles seront soumis à des tests, ceux qui réussiront les tests seront invités en Israël cet été.

Pendant six mois, ils participeront à un programme « Masa » qui combinera l’apprentissage sur Israël ainsi qu’un apprentissage technologique enseigné par des officiers de la Direction Informatique de Tsahal.

En Mars 2018, les recrues s’enrôleront et seront affectés à des tâches en fonction de leurs capacités.

Les plus qualifiés seront affectés dans les unités de Cyberdéfense.

Les responsables de Tsahal ont souligné que la première tranche du programme expérimental « Lotam » sera composée de 30 recrues en provenance des États-Unis mais en cas de succés, le programme sera étendu à d’autres pays.

Algemeiner

En savoir plus sur http://jforum.fr/tsahal-recrute-des-juifs-de-diaspora-pour-en-faire-des-cybers-guerriers.html#euSIva2kJ4M07uGG.99