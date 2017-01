Tsahal reçoit le missile Hetz 3

Tsahal a reçu les premiers exemplaires du missile anti-missiles Hetz 3, considéré comme l’un des meilleurs du monde à l’heure actuelle. Il est destiné à détruire en vol des missiles de moyenne et longue portée y compris les missiles balistiques. Il arrive même a détruire des missiles au-delà de l’atmosphère avec une étonnante précision.

Une cérémonie commune a eu lieu mercredi après-midi entre les partenaires israéliens et américains qui ont développé ce missile, parmi eux Elbit Systems Lts, IAI Elta Ltd. et Boeing.

Moshé Petael, l’un des responsables israéliens du projet a indiqué qu’avec le Hetz 3 et le Hetz 2, « Israël entre dans une nouvelle ère dans son système de défense anti-missiles qui assurera une bien meilleure protection du territoire israélien contre des missiles de longue portée ».

Adresse vidéo:

http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/857/914.html

Photo: Ministère de la Défense