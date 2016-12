Tsahal modifie les sanctions contre les soldats consommateurs de drogues  » douces « …

Le général Dany Efroni a déclaré ce mercredi sur la radio Galei Tsahal que les soldats qui seront accusés d’avoir fumé de l’herbe ou du cannabis durant leurs permissions ne seront plus poursuivis par les tribunaux et ne seront plus condamnés à purger une peine de prison….Détails…..

Pour ceux qui seront accusés d’avoir consommé ces drogues durant leur service, rien ne change, ils seront poursuivis par un tribunal militaire et pourront etre condamnés jusqu’à deux mois de prison.

Pour ceux qui auront consommé ces drogues en permission, ils devront désormais s’engager à ne pas récidiver pendant une période d’un an et accepter de subir périodiquement des examens pour vérifier qu’ils ont respecté leur engagement.

Il y a 10 jours, une commission de la Knesset a opté pour mettre fin aux poursuites judiciaires contre les consommateurs de cannabis (pas pour les soldats…) au cas où ils seraient en possession de moins de 25 grammes de cannabis .