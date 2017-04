Tsahal continue à sauver des blessés syriens (vidéo)

Tsahal a publié dimanche après-midi des images montrant le sauvetage de sept blessés syriens, atteints au cours des combats qui ont fait rage dans leur pays en fin de semaine. Il y aurait un homme, quatre femmes et deux enfants. Ils ont été touchés par des éclats de bombes dans leur village situé près de la frontière. L’une des blessées est une petite fille de deux ans, dans un état grave : elle a été évacuée en hélicoptère vers un hôpital israélien. Les autres ont été transportés par des équipes médicales de l’armée israélienne. Rappelons qu’au cours de ces quatre dernières années, près de 3 000 civils syriens, blessés dans les combats dans leur pays, ont été soignés en Israël. Parmi eux, on compte 600 enfants et 300 femmes.