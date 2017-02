Tsahal arrête des lanceurs de pierres et de bouteilles incendiaires

Les forces de sécurité ont arrêté sept Arabes qui avaient lancé des pierres, des cocktails Molotov et d’autres projectiles sur le site du Tombeau de Rachel, Kever Rah’el, à Bethlehem. Elles ont investi les maisons des suspects et ont recueilli des preuves de leur implication dans ces incidents graves, ces derniers mois. Les prévenus, habitants du ‘camp de réfugiés’ d’Al Aïda, auraient reconnu les faits. Leur garde-à-vue a été reconduite et l’enquête se poursuit.