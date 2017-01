Tsahal arrête des lanceurs de cocktails Molotov

Quatre habitants du village arabe de Jellazoun, près de Ramallah, ont été arrêtés il y a deux semaines par Tsahal. Ils sont soupçonnés d’avoir lancé des cocktails Molotov sur la localité voisine de Bet El, dans la région de Binyamin.

Par ailleurs, les forces de sécurité, épaulées par le Shin Bet, des gardes-frontières et la police ont investi deux imprimeries de Ramallah qui diffusaient des publications incitant au terrorisme et soutenant le Hamas et ont ordonné leur fermeture immédiate.

Tsahal est également intervenu dans la nuit à Hévron où un atelier de fabrication d’armes a été fermé. En outre, 19 suspects ont été interpellés en Judée-Samarie pour des activités terroristes et pour des troubles violents visant civils et militaires israéliens. Photo Reuters – Aroutz Sheva