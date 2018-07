Tsahal a frappé en Syrie

Les médias syriens ont confirmé que des appareils de Tsahal ont mené une attaque durant la nuit de dimanche à lundi en territoire syrien. Les avions ont une nouvelle fois visé la fameuse base T-4 située près de Homs qui sert à la fois l’armée de l’air syrienne mais aussi des milices pro-iraniennes sous commandement des Gardiens de la Révolution. Selon les médias syriens ainsi que des témoins, l’attaque a provoqué de nombreux dégâts dans la base ainsi que des morts parmi les Iraniens.

La chaîne Al-Jazeera fait état de six missiles de haute précision qui ont été tirés par les appareils de Tsahal. L’agence de presse syrienne SANA affirme quant à elle que la DCA a réussi à intercepter les missiles et de toucher l’un des appareils de Tsahal forçant le second appareil à fuir!!

Israël a déjà mené plusieurs raids dans cette même base dans laquelle se trouvaient notamment des drones de fabrication iranienne et d’autres sortes d’armement utilisés par le Hezbollah ou les milices à la solde de Téhéran.

A Jérusalem, comme de tradition, on ne commente pas ces informations.

