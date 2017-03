« Trump tiendra parole »

La délégation américaine chargée d’examiner l’éventualité d’un transfert de l’ambassade US de Tel Aviv à Jérusalem, arrivée samedi soir en Israël, a achevé ses travaux et s’apprête à rentrer aux Etats-Unis. Mais avant de repartir, l’un de ses membres, Ron DeSantis, président de la sous-commission à la Sécurité nationale de la Chambre des Représentants, a tenu une conférence de presse à Jérusalem. Il a déclaré devant les journalistes que ‘le président Donald Trump tiendrait parole et respecterait son engagement’.

Il a ajouté que ‘l’arrivée de Trump à la Maison Blanche et du nouvel ambassadeur en Israël étaient des moments émouvants après huit ans qui n’avaient pas été simples’ sous le mandat de Barack Obama.

Il a précisé que ‘le gouvernement israélien et celui qui se trouvait à sa tête soutenaient totalement le transfert de l’ambassade’ : « J’ai rencontré aussi Netanyahou et tout le monde était favorable. Netanyahou attendait peut-être la nomination du nouvel ambassadeur. A mon avis, c’est un problème de logistique ».