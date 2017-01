« Trump soutiendra Israël mais cela dépendra de nous aussi »

L’avocat Marc Zell, leader des Républicains US en Israël, a visité ce dimanche le musée du Goush Katif, à Jérusalem. Il a été reçu par les directeurs du musée, le Rav Shalom Dov Wolpe et Shlomo Wasserteil, qui en est le fondateur.

Au cours de l’entretien avec ses hôtes, il a évoqué la prochaine investiture du président élu Donald Trump et a donné quelques conseils quant à la politique à adopter face à lui. Affirmant qu’il y avait beaucoup de leçons à tirer du malheur de l’expulsion du Goush Katif, il a ajouté : « J’espère que le gouvernement d’Israël et que le peuple d’Israël ne traverseront plus de telles épreuves et qu’ils comprendront que les concessions territoriales sur la terre d’Israël ne conduisent à rien si ce n’est à plus de catastrophe et de souffrance ».

Se montrant convaincu que Trump soutiendrait Israël, il a tout de même tenu à donner quelques conseils, indiquant notamment qu’Israël ‘devait décider clairement de sa politique concernant la Judée et la Samarie’. Et d’ajouter : « Nous aurons de bonnes surprises avec Trump mais cela dépendra de nous, du gouvernement israélien. Nous devons cesser de tergiverser sans direction claire sur nos droits sur notre terre ».

Assurant ensuite que la présence de Netanyahou à la cérémonie d’intronisation de Trump n’était pas l’essentiel, il a souligné qu’il était important, en revanche, de ‘commencer à travailler pour réparer les dommages causés par Obama, Kerry et les démocrates américains à l’Onu et aux relations entre Israël et les USA’. Il a conclu : « Le monde entier a souffert du manque de gouvernance d’Obama au cours de ces huit dernières années où il a dirigé les relations étrangères de son pays ».