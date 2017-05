TRUMP S’AFFALE DEVANT ABBAS PAR THÉRÈSE ZRIHEN-DVIR

Si c’était prévisible, à mon avis oui, puisque Trump, comme ses prédécesseurs, reprend la stratégie habituelle, au lieu d’étaler un jeu de cartes tout-à-fait différent. Il reprend le fil, là où l’avait laissé Obama, Clinton et tant d’autres. Il ignore que la quintessence du palestinien est d’abord, l’anéantissement d’Israël.

La rhétorique rituelle du palestinien a été reprise à la lettre : Les réfugiés palestiniens, les prisonniers palestiniens, et finalement le prétendu vol de terrain des israéliens… Tout cela a été répété au président Trump, qui l’a écouté sans sourciller. Sera-t-il en mesure d’obtenir la paix des palestiniens ? J’en doute, puisque la politique adoptée est la fausse.

Nous allons encore une fois assister à un scénario terriblement connu du chantage, du dénigrement et de la terreur qui est l’arme essentielle des palestiniens.

Il n’y aura jamais de reconnaissance d’Israël par les palestiniens fondamentalement divisés. Nous avons vu hier sur l’écran de la télévision des manifestations déclarant qu’Abbas ne représente pas tous les palestiniens… Cela aussi nous est très familier.

La nouvelles stratégie des palestiniens n’est certes pas nouvelle et elle comporte, comme à l’accoutumée : Soutirer des concessions aux israéliens, sans rien leur offrir en retour. Le Hamas est brusquement d’accord d’accepter une Palestine sur les lignes de 1967 – suicidaires à Israël – avec pour capitale Jérusalem. Le plan sous-entendu, est le rétrécissement d’Israël qui fera de lui, une proie plus accessible… Il faudrait être fou pour suivre cette solution.

En fait, les palestiniens sont pour une conquête totale de toute la Palestine, par étapes… Ils l’ont ouvertement déclaré :

Les propos de Monsieur Tirawi, membre du comité central du Fatah (OLP) étayent le programme de la destruction d’Israël par étapes :

« Un État palestinien dans les frontières de 1967 n’est qu’une phase… un complément pour tous ceux qui doutent…

Le membre du Comité central du Fatah Tawfiq Al-Tirawi a affirmé à l’agence de presse Maan : « La Palestine s’étend du fleuve [du Jourdain] à la mer [Méditerranée] » et « un état palestinien dans les frontières de 1967, avec Jérusalem comme capitale, n’est qu’une phase ». L’ancien chef des renseignements de l’Autorité palestinienne a ajouté sur sa lancée : « Hitler n’était pas corrompu » dans un extrait de l’interview du 9 janvier 2016.

Tawfiq Al-Tirawi : Je crois que l’Intifada palestinienne actuelle a uni le peuple ( ?) palestinien. L’Intifada a uni le peuple dans toutes les parties géographiques de la Palestine. Si vous me demandez mon avis sur cette question, j’ai une opinion « extrémiste ».

Journaliste : Oui, j’aimerais entendre votre opinion.

Tawfiq Al-Tirawi : Mon opinion « extrémiste » sur la question, dans les limites de ce qui peut être dit, est que la Palestine s’étend du fleuve [du Jourdain] à la mer [Méditerranée].

Journaliste : C’est notre patrie, du fleuve… L’état peut être [créé] dans [les frontières] de l’Autorité palestinienne, mais la patrie ne changera jamais.

Tawfiq Al-Tirawi : Au contraire, un état palestinien dans les frontières de 1967, avec Jérusalem comme capitale, n’est qu’une phase, en ce qui me concerne. Laissez-moi vous poser une question, que je pose souvent aux intellectuels et aux politiciens, et il s’avère qu’ils n’y ont jamais pensé : Qu’a dit Abou Amar [Arafat] lorsqu’il a déclaré en Algérie la création de l’État palestinien ?

Journaliste : Il a dit qu’il créerait un état sur toute partie de terre libérée.

Tawfiq Al-Tirawi : Non. Il a dit : « Je déclare par la présente la création de l’État de Palestine sur notre terre palestinienne, avec la noble Jérusalem pour capitale. » C’est ce qu’il a dit. Où est notre terre palestinienne ? En Palestine. Où est la noble Jérusalem ? À Jérusalem. Nous n’avons pas dit « Jérusalem Est» et nous n’avons pas dit « les frontières de 1967 ».

Journaliste : Mais c’est la voie politique.

Tawfiq Al-Tirawi : Peu importe. Cela ne signifie pas que je refuserai d’accepter un état dans les frontières de 1967. Ce que je dis est : Le monde n’a-t-il pas construit le Liban ? Le monde n’a-t-il pas construit les pays post-Yougoslavie ? N’imaginez pas qu’il puisse y avoir une solution au problème palestinien qui consisterait à créer un état dont les frontières se limiteraient à la Cisjordanie et à Gaza. Je défie tout Palestinien de dire que la carte de la Palestine se limite à la Cisjordanie et à Gaza.

Journaliste : Là-dessus nous sommes d’accord.

Tawfiq Al-Tirawi : La carte de la Palestine, qui est gravée dans l’esprit de tout être humain, dans chaque livre, dans chaque rue, dans chaque ville, partout… Qui voudrait la déformer et la remplacer par une autre carte ?

Journaliste : Quelques manuels scolaires de nos écoles palestiniennes ont retiré la mer Morte de la carte.

Tawfiq Al-Tirawi : C’est une erreur. Cela ne signifie pas que je veuille jeter les juifs à la mer. Non. Je veux vivre avec eux…

Journaliste : Pourquoi les jeter à la mer ? Nous leur fournirons des billets d’avion pour partir d’ici.

