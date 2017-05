Trump pourrait nommer Joe Lieberman au FBI

Le Président américain Donald Trump a indiqué, jeudi, que l’ancien nominé pour le poste de Vice-Président démocrate, Joe Lieberman est, actuellement, le candidat favori en vue de devenir le prochain chef de file du FBI, après le limogeage choquant de James Comey, la semaine dernière.

Quand on lui a demandé si Joe Lieberman, ce jeune homme de 75 ans était bien le favori, Trump a répondu : « Yes » (oui) -confirmant ainsi la candidature-surprise de Lieberman.

Trump a déclaré pouvoir nommer un nouveau Directeur avant de quitter le pays vendredi, pour le Moyen-Orient, au cours de son premier voyage à l’étranger en tant que Président.

Liberman, qui est Juif et fervent soutien d’Israël, est un ancien Sénateur indépendant du Connecticut, qui s’est présenté sur un ticket présidentiel avec le Démocrate Al Gore en 2000. Les deux hommes avait concédé leur défaite face à George W. Bush et Dick Cheney.

En 2008, Lieberman a appuyé la candidature Républicaine de John McCain.

On examinera à la loupe la nomination d’un nouveau Directeur du FBI, l’Administration Trump étant entraînée dans la tourmente par une succession d’allégations stupéfiantes contre Trump, l’une des plus dommageables étant qu’il aurait fait obstruction à la Justice en demandant à Comey d’abandonner une investigation à l’encontre de l’un de ses plus proches conseilleurs (Mike Flynn).

Le Sénat devra ensuite confirmer quiconque Trump aura nominé pour ce poste.

Trump et Lieberman se sont entretenus des prérogatives de cette fonction à la Maison Blanche, mercredi. Lieberman a levé le pouce vers le haut, à l’attention des reporters, au moment de quitter la Maison Blanche et le Président a évoqué une « réunion fructueuse ».

Lieberman, d’abord Démocrate devenu Indépendant, jusqu’à ce qu’il quitte le Sénat en 2013, travaille au sein d’un Cabinet d’avocats, dont l’un de ses partenaires -Marc Kasowitz – a représenté Trump devant les tribunaux depuis des années.

Un autre partenaire de la même société d’avocats, David Friedman est le nouvel Ambassadeur des Etats-Unis en Israël.

Le site internet Politico affirme que le choix en faveur de Lieberman serait inhabituel.

A 75 ans, il est un peu âgé pour se poste qui se profile généralement sur une dizaine d’années. Et c’est un homme politique, ce qui serait inhabituel, les précédents directeurs étant issus du sérail.

Par le passé, Lieberman a adopté un grand nombre de positions en matière de politique étrangère plus étroitement alignées sur celles des Républicains, en soutenant la guerre en Irak et en appuyant les actions contre l’Iran.

Le président s’est entretenu avec trois autres candidats au poste de Directeur du FBI : l’ancien gouverneur de l’Oklahoma, Franck Keating et les précédents plus hauts responsables du FBI, Richard McFeely et Andrew McCabe, ce dernier étant devenu Directeur intérimaire après le renvoi de James Comey, la semaine dernière.

Keating, Républicain, a été gouverneur au cours de deux mandats et il a conduit l’Etat d’Oklahoma au cours des attentats à la bombe meurtrier contre les bâtiments fédéraux à Oklahoma City en 1995. Ancien agent du FBI, Keating a servi au sein des Administrations de Reagan et de George W. Bush.

McCabe, agissant au titre de Directeur et vétéran du FBI a fait les grands titres des journaux pour avoir témoigné devant le Congrès, la semaine dernière et rejeté les allégations de la Maison Blanche affirmant que Comey aurait perdu le soutien des agents de terrain du FBI. Il a aussi critiqué les qualificatifs employés par l’administration de l’enquête lancée dans la coordination potentielle entre la Russie et l’équipe de Trump à la Maison Blanche.

