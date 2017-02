Trump :  ‘Nos relations avec Israël vont s’améliorer’

Le Premier ministre israélien Binyamin Netanyahou va être reçu la semaine prochaine par le nouveau président américain Donald Trump à la Maison Blanche. Cette rencontre sera cruciale pour les futures relations entre Israël et les USA. Pour la plupart des observateurs, elle ne peut qu’annoncer une amélioration des liens entre les deux pays.

En prévision de cet entretien, Netanyahou a déjà annoncé que les discussions porteraient essentiellement sur la question du nucléaire iranien et sur les moyens de modifier l’accord désastreux conclu, sous l’impulsion d’Obama, entre Téhéran et les grandes puissances à Vienne en juillet 2015.

Dans l’entourage de Netanyahou, on reste circonspect. Certains ministres se sont plaints d’ignorer ce que comptait dire le Premier ministre sur la question arabe et palestinienne au président américain. Netanyahou se serait alors engagé à entendre, lors de la prochaine réunion du cabinet sécuritaire, l’opinion de ses ministres sur le sujet avant son tête-à-tête avec le président américain.

C’est le ministre Naftali Benett, chef du parti Habayit Hayehoudi, qui aurait réclamé cette mise au point avant le départ de Netanyahou à Washington. Lors de conversations privées, il aurait exprimé ses craintes de voir Netanyahou ‘manquer une occasion historique rendue possible par l’administration Trump’.

De son côté, Donald Trump a accordé une première interview à un media israélien depuis son entrée en fonction. Répondant aux questions d’un journaliste du quotidien Israël Hayom, il a affirmé qu’il ‘appréciait Israël, voulait instaurer la paix entre Israël et les Palestiniens et aller même au-delà ».

Trump a également promis qu’après les huit ans de pouvoir d’Obama, les relations entre les USA et Israël allaient progressivement s’améliorer : « Nous aurons des liens plus cordiaux, a-t-il ajouté. L’accord avec l’Iran était une catastrophe pour Israël, c’est incompréhensible, tant au niveau des pourparlers qu’au niveau de l’application. Tout dans cet accord est une menace. Et en tant qu’homme d’affaires, je sais distinguer un bon accord d’une mauvaise transaction ».

Donnant son avis sur le Premier ministre israélien, Trump a estimé que ‘Netanyahou était quelqu’un de bien, qui voulait faire les choses correctement pour Israël et souhaitait la paix’.

Trump a ensuite été interrogé sur le projet de transfert de l’ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem, annoncé au cours de sa campagne. Il a déclaré : « J’y pense et j’étudie la question et nous verrons ce qui se passera. Ce n’est pas une décision facile et cela fait des années qu’elle fait l’objet de débats ».