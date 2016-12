Trump ne rencontrera pas Ban Ki-moon   

D’après le magazine américain ‘Foreign Policy’, qui a cité des témoignages de responsables de l’Onu, le secrétaire général sortant des Nations unies, Ban Ki-moon, qui va laisser sa place dans quelques jours à son successeur Antonio Guterres, aurait appelé Donald Trump au téléphone trois jours après sa victoire aux élections pour le féliciter et lui parler de projets importants aux Nations unies qu’il souhaite promouvoir. Trump aurait écourté la conversation mais se serait engagé en revanche à avoir un entretien avec Ban Ki-moon. Pourtant, quelques jours plus tard, l’équipe de transition a indiqué que Trump n’avait pas l’intention de rencontrer des dirigeants internationaux avant son entrée en fonction. D’autres ont prétendu que Ban Ki-moon avait mal compris les propos de son interlocuteur. De toute façon, on s’étonnerait à l’Onu de l’attitude de Trump envers un secrétaire général dont les relations avec les USA étaient bonnes. Cette rencontre manquée aura-t-elle des répercussions si Ban Ki-moon est élu, comme il le souhaite, président de la Corée du Sud dans quelques mois ?