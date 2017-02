Trump : ‘L’antisémitisme doit cesser’

Le président des Etats-Unis Donald Trump a dénoncé ce mardi les alertes à la bombe dans des centres communautaires juifs américains, affirmant qu’il fallait s’occuper du problème de l’antisémitisme et du racisme qui troublaient les USA. Dans une interview exclusive accordée à NBC News à l’occasion d’une visite au Musée national de l’histoire et de la culture afro-américaine à Washington, il a déclaré : « L’antisémitisme est horrible et il doit cesser ». Voilà une réponse plus précise que celle qu’il a donnée, ou plutôt éludée, la semaine dernière au cours de sa conférence de presse. Il avait alors mal pris la question sur le regain de l’antisémitisme dans le pays, posée par un journaliste juif orthodoxe, et s’était senti visé, affirmant qu’il était ‘l’homme le moins antisémite qu’il ait jamais pu rencontrer dans sa vie’.