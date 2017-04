Trump évoque le Yom Hashoah devant le Congrès Juif mondial  

Le président des Etats-Unis Donald Trump a prononcé dans la nuit (heure israélienne) un discours contre l’antisémitisme qui a été diffusé par vidéo à l’assemblée générale du Congrès Juif mondial qui se tenait à New York. Dans cette allocution, Trump a qualifié Israël de ‘grande nation’.

Il a notamment déclaré : « En cette journée du souvenir de la Shoah, nous faisons un retour en arrière pour évoquer le chapitre le plus sombre de notre histoire. Nous pleurons, nous souvenons, prions et nous engageons : plus jamais cela. Je le dis de façon très claire ».

Trump a ajouté : « Le cerveau ne peut comprendre la douleur, l’horreur et la perte. Six millions de Juifs, le deux tiers des Juifs d’Europe ont été assassinés par les Nazis. Ils ont été massacrés par des barbares qu’aucun mot ne peut décrire et qu’aucun cœur humain ne peut supporter les actes ».

Et d’affirmer : « Plusieurs décennies après la Shoah, nous contemplons une grande nation qui s’est élevée et transformée avec un Maguen David arboré fièrement sur le drapeau de l’Etat d’Israël. C’est le symbole de la pérennité du peuple juif, d’une force sans compromis. Et nous nous rappelons les paroles de Theodor Herzl qui a dit : ‘Si vous le voulez, ce ne sera pas une légende’. Et ce n’est pas une légende !! ».

Dans son intervention, le président Trump s’est engagé à lutter contre l’antisémitisme et le fanatisme, dénonçant notamment les menaces iraniennes à l’encontre d’Israël. « Nous devons repousser les préjugés et l’antisémitisme partout où ils se manifestent. Nous avons le devoir de vaincre le terrorisme et nous ne pouvons pas ignorer les menaces du régime iranien qui parle ouvertement de la destruction d’Israël ». Trump a conclu ainsi : « Qu’on le sache dans le monde entier : l’Amérique se tient fermement, toujours, aux côtés de l’Etat d’Israël ».