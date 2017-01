Trump dénonce la politique de l’Europe

Quelques jours avant son entrée à la Maison Blanche, le président américain élu Donald Trump a accordé une interview à deux journalistes européens, l’un allemand et l’autre britannique, représentant deux grands journaux. Au cours de l’entretien, il a notamment dénoncé la politique de l’Europe, critiquant tout particulièrement les décisions de la chancelière allemande Angela Merkel à qui il a reproché sa politique d’accueil des migrants.

Affirmant ‘qu’il la respectait et l’appréciait’, il a indiqué qu’elle avait ‘commis une erreur catastrophique’. Merkel, de son côté, a déclaré qu’elle attendait l’investiture du président américain et s’apprêtait à travailler avec lui.

Trump a par ailleurs salué le Brexit, estimant que d’autres pays allaient suivre la Grande Bretagne dont la population a exprimé clairement l’été dernier, par un référendum, son désir de quitter l’Union européenne.

Autre cible de ses critiques : l’Otan, Organisation du Traité de l’Atlantique Nord, créée en avril 1949. Il s’agit, précisons-le, d’une organisation politico-militaire qui rassemble de nombreux pays occidentaux et a pour objectif essentiel d’assurer leur défense contre les menaces extérieures et leur stabilité. Affirmant que ‘l’Otan avait des problèmes’, Trump a ajouté que c’était une organisation ‘obsolète’ conçue depuis très longtemps et dont certains pays membres ne payaient pas leur dû.