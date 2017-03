Trump accueillera le président égyptien la semaine prochaine

La Maison Blanche a annoncé ce mardi que Donald Trump accueillerait la semaine prochaine le président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi. L’attaché de presse Sean Spicer a précisé: « Le président Donald Trump sera heureux de recevoir le président égyptien qui effectuera une visite officielle à Washington le 3 avril prochain ».

Selon cette déclaration, Trump et Sissi devraient profiter de leur entretien pour renforcer les relations, déjà consolidées, entre les Etats-Unis et l’Egypte. Spicer a précisé que les deux chefs d’Etat discuteraient de nombreuses questions bilatérales et régionales, y compris la façon de vaincre Daech, de rechercher la paix et de maintenir la stabilité dans la région.

Le voyage d’Al Sissi sera sa première visite aux Etats-Unis depuis son élection en 2014. L’ancien président Barack Obama ne lui a jamais adressé d’invitation officielle.