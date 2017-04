Trump à Abdallah : ‘Je travaille dur pour la paix au Proche-Orient’

Comme ses prédécesseurs, le nouveau président des États-Unis Donald Trump s’intéresse au Proche-Orient et rêve d’y instaurer la paix. C’est dans cette perspective qu’il a tenu une série de rencontres avec plusieurs dirigeants des pays de la région dont le Premier ministre israélien Binyamin Netanyahou, le président égyptien Abdel Fattah Al Sissi et le roi de Jordanie Abdallah II qui vient d’être reçu en ce début de semaine à la Maison Blanche.

A l’issue de tous ces entretiens et avant d’accueillir le chef de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas, attendu à Washington à la fin du mois, Trump s’est déjà déclaré ‘optimiste quant aux chances de parvenir à un accord entre Israël et les Palestiniens’.

C’est ce qu’il a dit mercredi au cours de sa conférence de presse commune avec le souverain hachémite. Il a ajouté : « Je travaille très dur pour tenter d’amener enfin la paix entre le peuple palestinien et Israël. Le roi Abdallah œuvre lui aussi sans répit pour promouvoir une solution et va m’aider à un très haut niveau ».

Abdallah, de son côté, a évoqué l’initiative de paix arabe qui selon lui ‘propose une réconciliation historique entre Israël et les Palestiniens et également entre Israël et tous les pays de la Ligue arabe’.

Abdallah a ensuite affirmé : « La crise israélo-palestinienne est au cœur du conflit dans la région et l’implication du président Trump sur ce dossier est très encourageante pour nous tous… J’espère que nous pourrons tous travailler ensemble pour transformer cela en réalité ».