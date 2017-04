Trudeau : rester vigilant face à la vague d’antisémitisme

Le chef du gouvernement canadien Justin Trudeau a publié un communiqué officiel à l’occasion du Yom Hashoah Vehaguevoura marqué en Israël. Dans son message, il met l’accent sur les manifestations d’antisémitisme dans le monde et plus précisément, dans son pays. Il a indiqué : « J’appelle aujourd’hui tous les citoyens canadiens à rester vigilants face à la vague d’antisémitisme et de racisme et à combattre toute expression de haine et de discrimination partout et à tout instant ». Il a ajouté : « Il nous incombe de tout mettre en œuvre que cela ‘ne se reproduise plus jamais’.