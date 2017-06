Un trophée pour un vin israélien!

Carmel Winery a remporté le trophée spécial du prestigieux concours international de vins de la Citadelle du Vin avec son Rosé 2vats 2016

Carmel Winery a vu le vin israélien élu meilleur vin de cette importantecompétition à Bordeaux

Carmel Winery est le grand gagnant israélien du concours vinicole la Citadelle du Vin – un concours considéré comme particulièrement prestigieux dans le monde du vin, qui a lieu en France dans la région de Bordeaux.

Le Rosé 2VATS 2016 a remporté le trophée spécial, ce vin a été élu meilleur vin israélien en compétition (il a également obtenu une médaille d’or dans la catégorie Rosé où étaient testés 35 vins du monde entier).

Outre le trophée spécial, Carmel Winery a également remporté au cours de cette compétition trois médailles d’or (le nombre de médailles d’or le plus élevé pour une entreprise vinicole israélienne) pour ses vins Rosé 2VATS 2016, 2VATS blanc 2016 et Malbec du vignoble Admon 2013.

Le prestigieux concours vinicole la Citadelle du Vin a vu le jour en France à Bourg, dans la région de Bordeaux en l’an 2000. Il s’agit de l’une des compétitions internationales de vins les plus renommées dans le monde. Tous les ans, au mois de mai, ce sont plus de 1 200 vins en provenance de 30 pays qui sont goûtés et notés par quelques 50 dégustateurs de vins et professionnels du secteur vinicole au cours de cette compétition et ceux-ci écrivent leurs impressions et notent chaque bouteille. Plus de 75 % des vins participant à la compétition viennent de l’étranger. Le concours se déroule en parallèle à VINEXPO le célèbre festival annuel de vin de Bordeaux.