Pour la troisième année consécutive Tel Aviv est la première destination des Olim

En 2016 et pour la troisième fois consécutive, Tel Aviv est la ville qui a accueilli le plus d’immigrants en Israël avec 2,903 immigrants venus de plusieurs villes du monde. Selon l’Agence Juive et le Ministère de l’Intégration, 27.000 immigrés sont arrivés en Israël en 2016 dont environ 11% à Tel Aviv.

Sept cent quinze immigrants sont venus de Russie, cinq cent vingt six de France, deux cent cinquante deux des États-Unis, mais la France classée première en 2014 et en 2015 n’est en 2016 qu’en deuxième position. Outre les pays précités, cette année, les immigrants juifs sont venus de pays aussi différents que le Sud-Vietnam, le Pérou, la Bolivie, le Kazakhstan, l’île Maurice, Hong Kong, l’Inde et le Panama.

Dans la dernière décennie la ville de Tel-Aviv-Jaffa a accueilli 23.000 immigrants dont 5.378 en provenance de France, 4.235 de Russie, 4112 des États-Unis et 1131 du Royaume – Uni, la plupart étant des jeunes de moins de 44 ans.