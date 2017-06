Trois terroristes libérés lors de « l’accord Shalit » ont retrouvé le chemin de la prison !

Les gardes-frontières ont arrêté vendredi 6 terroristes, trois pour avoir jeté des pierres sur les forces de sécurité et trois autres pour avoir sauté par dessus la clôture de sécurité prés de Jérusalem, afin d’éviter de passer par les points de contrôle…….Détails……….

Et bien il se trouve que les 3 terroristes arrêtés pour avoir sauté au dessus de la clôture de sécurité étaient tous les trois des terroristes libérés lors de l’accord « Shalit » de 2011, accord qui avait permis au soldat Israélien Gilad Shalit, qui était détenu en captivité à Gaza depuis 2006, d’être libéré en échange de la liberation de 1027 prisonniers Palestiniens, la majorité étant bien évidemment des terroristes !

Les trois individus ont affirmé avoir sauté la clôture pour assister aux prières du Ramadan, Comme s’ils ne pouvaient pas assister aux prières du Ramadan dans l’autre côté de la ville……

La détention des lanceurs de pierres et des clandestins a été prolongée.

Espérons que les prisonniers libérés durant l’accord Shalit retrouveront leurs cellules d’autrefois et qu’ils finiront d’y purger leurs peines d’avant leurs libérations…..

Source Koide9enisrael