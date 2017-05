Trois hôtels de Jérusalem réservés à Trump pour sa visite en Israël

L’hôtel King David accueillera le président américain Donald Trump et la First Lady Melania lors de leur première visite officielle en Israël. L’hôtel fermera toutes ses chambres et suites pour la visite du couple présidentiel débutant le 21 mai et deviendra un lieu fortifié jusqu’à la fin de la visite du président américain en Terre Sainte.

L’hôtel accueillera la famille de Trump et plusieurs membres de son administration, y compris sa fille Ivanka et son mari Jared Kushner, le secrétaire américain à la Défense James Mattis, le secrétaire d’État américain Rex Tillerson et plusieurs autres personnes de son cercle rapproché.

En outre, la chaîne hôtelière Dan met à la disposition de la délégation présidentielle américaine toutes les chambres du Dan Panorama Jérusalem, 289, et du Dan Boutique, 129, deux établissements luxueux très proches du King David.

Line Tubiana – www.tribunejuive.info

Traduit et adapté de jerusalemonline