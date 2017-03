Trois heures d’entretien entre Netanyahou et l’émissaire américain Greenblatt

La rencontre entre le Premier ministre israélien Binyamin Netanyahou et l’émissaire américain Jason Greenblatt, conseiller spécial du président Trump pour le Proche-Orient, vient de se terminer après trois heures d’entretien. Pour le moment, on ignore tout de la teneur de leurs discussions. On sait juste que, d’après les déclarations de Netanyahou à ses ministres avant ce tête-à-tête, le gouvernement israélien a entamé un dialogue avec la Maison Blanche afin de parvenir à une politique consentie au sujet de la construction dans les localités juives de Judée-Samarie. Netanyahou a souligné à cette occasion qu’il tiendrait ses promesses faites aux habitants d’Amona.