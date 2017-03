Trois blessés légers dans un cambriolage dans un restaurant Aroma

Deux cambrioleurs masqués et armés se sont introduits dans un restaurant Aroma sur la route 70, près de Tamra, en Basse Galilée, mardi soir vers 23 heures. D’après l’enquête de la police, ils auraient alors ouvert le feu en direction de la caisse et auraient dérobé des milliers de shekels avant de prendre la fuite. Alors qu’ils sortaient précipitamment du café, ils ont tiré encore plusieurs balles sur un mur et les éclats ont blessé légèrement trois jeunes qui se trouvaient sur place. La police s’est rendue rapidement sur les lieux mais n’a pas réussi à capturer les voleurs. Des barrages ont été établis dans la région. Photo Flash 90