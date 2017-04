La Cour suprême a réduit d’un an la peine infligée au Rav Yona Metzger, ancien grand rabbin d’Israël. Il avait été condamné, en février dernier, à quatre ans et demi de réclusion pour corruption, abus de confiance et obstruction à la justice. Les juges ont décidé que le Rav Metzger ne resterait en prison que pendant trois ans et demi.