Travaillistes: Ehoud Barak apporte son soutien à Avi Gabbaï

La semaine qui sépare les deux tours des primaires travaillistes sera riche en tractations en coulisses, en « deals » et en déclarations de soutien en faveur de l’un ou l’autre des deux candidats, Amir Peretz et Avi Gabbaï. Mercredi matin, c’était Meirav Michaeli qui annonçait son soutien à Amir Peretz, et dans l’après-midi, l’ancien Premier ministre Ehoud Barak qui a déclaré soutenir Avi Gabbaï.

Tout en félicitant les deux qualifiés, Ehoud Barak a eu une phrase assassine envers Amir Peretz: « Amir Peretz appartient à la décennie passée alors qu’Avi Gabbaï appartient à la décennie à venir ». Selon l’ancien Premier ministre, « Avi Gabbaï est en train de créer une révolution au sein du Parti travailliste qui elle entraînera une révolution dans le pays ». Apparemment enthousiasmé par le nouvel arrivant au Parti travailliste, Ehoud Barak a expliqué que « son manque d’expérience au sein du parti est compensé par l’esprit nouveau et revivifiant qu’il insuffle au sein de la formation ainsi que par son charisme ».

Et ne manquant jamais d’avoir un « petit mot gentil » pour Binyamin Netanyahou, Ehoud Barak s’est dit persuadé qu’Avi Gabbaï est capable de battre Binyamin Netanyahou et « que le Premier ministre a désormais peur après les résultats du premier tour de ces primaires ».

Quant à l’ancien président du parti, Itshak Herzog, évincé de la course, il a rencontré mercredi les deux candidats avant d’annoncer qui il soutiendra. Ce qua fait aussi Tsipi Livni.

Photo Flash 90