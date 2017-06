Transfert de l’ambassade: Donald Trump signe le report et explique…(avec réactions)

Comme l’avait annoncé mercredi la chaîne CNN, le président Donald Trump a fait officiellement signera l’acte de report du transfert de l’ambassade des Etats-Unis à Jérusalem. Un nouveau délai de six mois débute à partie de jeudi.

Le communiqué officiel de la Maison-Blanche précise qu’il ne s’agit pas d’une décision de principe mais d’un report dans le temps destiné à mettre toutes les chances pour une relance de pourparlers entre Israël et l’Autorité Palestinienne. Contrairement aux communiqués émanant des administrations précédentes, celui de la Maison-Blanche insiste sur le fait qu’il ne s’agit pas de savoir « si » l’ambassade des Etats-Unis sera transférée à Jérusalem, mais « quand ».

Contrairement aux communiqués des administrations précédentes depuis 1995 celui-ci précise qu’il ne faut pas voir ce geste du président Trump comme un retrait pas rapport à sa promesse électorale ni à une brèche dans l’alliance solide entre le président et l’Etat d’Israël ».

Quelques réactions:

Après cette annonce, le bureau du Premier ministre a fait publier le communiqué suivant: « Notre position constante est que l’ambassade des Etats-Unis tout comme les autres ambassades étrangères devraient être transférées à Jérusalem qui est notre capitale éternelle. L’éloignement des ambassades de Jérusalem éloigne les chances de paix car il entretient les illusions des Arabes palestiniens sur le fait qu’il n’y aurait aucun lien entre le peuple juif et Jérusalem. En dépit de la déception après la décision du président américain de ne pas transférer l’ambassade actuellement, Israël se félicite de l’amitié tant de fois exprimée de Donald Trump envers le peuple juif, l’Etat d’Israël et sa capitale Jérusalem ».

Le maire de Jérusalem Nir Barkat a aussi regretté cette décision tout en se disant convaincu que le président Donald Trump honorera sa promesse durant son mandat.

Le ministre de l’Education Naftali Benett a rappelé « qu’il n’y aura jamais de paix au moyen d’une nouvelle partition de Jérusalem ». Tout comme le Premier ministre, Naftali Benett estime que cette décision ne fait que convaincre l’Autorité Palestinienne à persévérer dans ses positions et à à maintenir chez eux l’espoir d’un partage de la capitale ».

Le ministre de la Protection de l’environnement et chargé des Affaires de Jérusalem, Zeev Elkin (Likoud), s’est lui-aussi dit déçu de la décision de Donald Trump. Il a appelé le président américain à annoncer dès à présent qu’il honorera sa promesse avant la fin du nouveau délai de six mois, soit avant la fin de l’année marquant le cinquantenaire de la réunification de Jérusalem.

Le ministre du Tourisme Yariv Levin (Likoud) a préféré rappeler d’abord la « profonde amitié de Donald Trump pour Israël » pour expliquer ensuite pourquoi sa déception est si grande.

A gauche, le candidat à la présidence du Parti travailliste Amiram Levin accuse le Premier ministre d’avoir fait échouer ce transfert que désirait effectuer le président Trump! Reprenant les accusations traditionnelles envers les Arabes palestiniens, l’ancien général estime que « Binyamin Netanyahou ne rate jamais une occasion de rater une occasion ». Il appelle à un accord de paix avec l’Autorité Palestinienne comme préambule au transfert de l’ambassade américaine à Jérusalem. Il a aussi indiqué qu’il est opposé à l’exigence de reconnaissance d’un Etat juif de la part de l’AP: « Israël est un Etat juif et démocratique avec ou sans l’accord des Palestiniens », ce qui est une interprétation volontairement tronquée de l’exigence émise par le Premier ministre.

Itshak Herzog, président du Camp Sioniste, a lui-aussi estimé que toutes les ambassades devraient être transférées à Jérusalem (délestée de tous les quartiers arabes selon lui). Il a lui-aussi adressé des piques à Binyamin Netanyahou, indiquant « qu’il vient de recevoir une leçons en constatant qu’il n’y a pas de raccourcis et qu’il faut arriver à un accord politique par des décisions audacieuses afin d’obtenir la reconnaissance internationale… »

Du côté de l’Autorité Palestinienne on exprime le soulagement et la satisfaction, indiquant qu’il s’agit « d’un pas positif » et d’une décision qui facilitera les futurs pourparlers « en vue d’une solution juste et durable ».

