Transcender le malheur pour Miriam Peretz, lauréate du prix d’Israël par Bely Landerer

Pourquoi le destin s’acharne-t-il avec tant de hargne sur celui-ci ou celle-là ? Une question à laquelle nul ne semble pouvoir répondre à ce jour ! (Photo du haut, le ministre de l’Education Naftali Benett annonce à Miriam Peretz que le prix d’Israël lui sera remis cette année)

N’empêche, si c’est vous la malheureuse cible, ne vous reste qu’à hurler votre colère, pleurer le reste de vos jours ou, (ce qui est donné à peu de gens) transcender le malheur !

Etre capable de sourire et trouver un sens à sa vie, voilà la seule grâce offerte à Miriam Peretz, la mère d’Uriel et d’Eliraz, deux soldats de la brigade Golani tombés au combat.

Myriam Peretz est née au Maroc et est arrivée en Israël en 1964 avec sa famille. Uriel, l’aîné de ses six enfants, a été tué en 1998 au Liban à l’âge de 22 ans; Eliraz, 32 ans, est décédé en 2010 à Gaza, laissant une femme et quatre jeunes enfants.

Bely Landerer

Photo by Yonatan Sindel/Flash90